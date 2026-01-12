Аль-Хиляль - Аль-Наср 12 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 12-01-2026 19:30
Стадион: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 26000
12 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Наср, которое состоится 12 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|04.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|26-й тур
|1 : 3
|01.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2024
|Финал
|1 : 4
|31.05.2024
|Кубок Короля
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|17.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|08.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|1/2 финала
|2 : 1
|01.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|Финал
|1 : 2 ДВ
|19.10.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/2 финала
|1 : 2
|08.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|3 : 0
|04.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|0 : 2
|31.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|1 : 3
|26.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|3 : 2
|22.12.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 6-й тур
|0 : 1
|08.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|1 : 2
|02.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|3 : 2
|30.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|2 : 2
|27.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|3 : 0
|24.12.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 6-й тур
|5 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча четвёртого тура саудовской Про лиги: «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|13
|35
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|13
|31
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Таавун
|13
|31
|4
|Аль-Ахли
|13
|28
|5
|Аль-Кадисия
|13
|27
|6
|Аль-Иттихад
|13
|26
|7
|Аль-Иттифак
|13
|22
|8
|Неом
|13
|20
|9
|Аль-Халидж
|13
|18
|10
|Аль-Фатех
|13
|17
|11
|Аль-Фейха
|13
|13
|12
|Аль-Хазм
|13
|13
|13
|Аль-Холуд
|13
|12
|14
|Дамак
|13
|9
|15
|Эр-Рияд
|13
|9
| 16
Зона вылета
|Аль-Шабаб
|13
|8
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|13
|5
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|13
|2