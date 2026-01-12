01:12 ()
Аль-Хиляль - Аль-Наср 12 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 12-01-2026 19:30
Стадион: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 26000
12 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 15-й тур
Аль-Хиляль
Аль-Наср

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Наср, которое состоится 12 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
04.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 26-й тур Аль-Хиляль1 : 3Аль-Наср
01.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Хиляль
17.08.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2024 Финал Аль-Наср1 : 4Аль-Хиляль
31.05.2024 Кубок Короля Финал Аль-Хиляль1 : 1 5 : 4Аль-Наср
17.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Хиляль
08.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 1/2 финала Аль-Хиляль2 : 1Аль-Наср
01.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур Аль-Хиляль3 : 0Аль-Наср
12.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов Финал Аль-Хиляль1 : 2 ДВАль-Наср
19.10.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 1/2 финала Аль-Наср1 : 2Аль-Хиляль
08.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Хиляль3 : 0
04.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
31.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 1 : 3Аль-Хиляль
26.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Хиляль3 : 2
22.12.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 6-й тур 0 : 1Аль-Хиляль
08.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Наср1 : 2
02.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 3 : 2Аль-Наср
30.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 2 : 2Аль-Наср
27.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Наср3 : 0
24.12.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 6-й тур Аль-Наср5 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча четвёртого тура саудовской Про лиги: «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1335
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср1331
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Таавун1331
4 Аль-Ахли1328
5 Аль-Кадисия1327
6 Аль-Иттихад1326
7 Аль-Иттифак1322
8 Неом1320
9 Аль-Халидж1318
10 Аль-Фатех1317
11 Аль-Фейха1313
12 Аль-Хазм1313
13 Аль-Холуд1312
14 Дамак139
15 Эр-Рияд139
16
Зона вылета
Аль-Шабаб138
17
Зона вылета
Аль-Охдуд135
18
Зона вылета
Аль-Наджма132

