Украинский футболист заснул за рулём и попал в ДТП

Дата публикации: 12-01-2026 01:23

Владислав Велетень, футболист клуба «Полесье» и игрок сборной Украины, поделился недавним случаем, когда он попал в дорожно-транспортное происшествие.

– Рассказывают, что по пути в Краматорск, оформляя документы перед матчем (видимо, против «Динамо»), ты заснул за рулём и съехал с дороги в кювет. Это действительно так?

– Нет, я не вылетел с трассы, но действительно чуть не уснул за рулём. Процесс увольнения с военной службы – это сложное и длительное дело. Те, кто проходил службу в военных подразделениях или полиции, знают, что такое обходной лист. Я тогда ещё не был полностью уволен, но меня включили в заявку на матч с «Динамо». Мы решили, что я должен быть с командой, чтобы поддержать ребят. Однако мне позвонили и сообщили, что нужно срочно приехать в Краматорск для оформления документов.

Сразу после игры я сел в автомобиль и выехал в Краматорск – это расстояние около 700 километров. Весь день я провёл, решая официальные вопросы с командиром бригады по поводу формы и документов. Вечером предстояло возвращаться обратно в Киев, ведь выходной фактически ушёл на дорогу, а уже утром было запланировано тренировочное занятие. Примерно в четыре часа утра, когда оставалось около 200 километров до Киева, я почувствовал, что засыпаю за рулём – машина чуть вышла за пределы дороги. Я проснулся, понял ситуацию, остановился, немного отдохнул, а затем продолжил путь.

– После такого происшествия не возникли ли у тебя мысли, что жизнь может оборваться в самый неожиданный момент?

– Сложно сказать, это происходит настолько быстро, что в моменте ты просто инстинктивно реагируешь, а осознаёшь уже потом. Приезжаешь к ближайшей заправке, отдыхаешь пару часов, и снова на дорогу. Что касается завершения футбольной карьеры – война меняет многое. Во время службы не знаешь, вернёшься ли вообще. Футбол – вид спорта, где нельзя допускать длительных перерывов.

Есть профессии, где можно взять паузу на несколько лет и потом вернуться к работе, но спорт – это совсем иная история. Пропускать даже несколько месяцев очень тяжело: тело и психика испытывают сильный стресс, и не факт, что получится восстановить прежний уровень игры. Если же вынужденный перерыв затягивается на годы, то от мечты о футболе приходится отказаться.

В целом, инцидент за рулём стал для меня важным напоминанием о ценности жизни, а также о том, как важно сохранять концентрацию в любых условиях. Война и сложные обстоятельства требуют постоянной бдительности как на поле, так и за его пределами.