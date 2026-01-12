Алонсо определил виновных в поражении «Реала» от «Барсы» и намерен исключить одного из футболистов

Дата публикации: 12-01-2026 01:25

11 января прошёл финал Суперкубка Испании, где встретились «Барселона» и «Реал» Мадрид. Главным стадионом турнира стал King Abdullah Sports City, расположенный в саудовской Джидде.

В напряжённой борьбе победу со счётом 3:2 одержали футболисты каталонского клуба.

Согласно сведениям испанских источников, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо выразил неудовлетворённость игрой защитников — Рауля Асенсио и Дина Хейсена. Особенно сильно он разочарован в действиях Асенсио, который, по его мнению, не первый раз в этом сезоне провалил важный матч.

Алонсо полагает, что Асенсио следует покинуть команду, и намерен потребовать от руководства зимних трансферов с целью усиления обороны новым защитником.

Послематчевая критика отражает серьёзные вопросы к оборонительным действиям, что может привести к переменам в составе уже в ближайшее трансферное окно. Болельщики «Реала» с нетерпением ждут решений руководства, чтобы команда смогла усилить позиции и избежать подобных ошибок в будущем.