«Брайтон» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии

Дата публикации: 11-01-2026 21:31

Состоялся матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретился с командой «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра прошла на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В упорной борьбе хозяева поля уступили гостям со счётом 2:1 - команда из Брайтона оказалась сильнее в этом противостоянии и выбила манкунианцев из турнира.

Первый гол в этом матче был забит уже на 12-й минуте: нападающий гостей Браян Груда точным ударом поразил ворота Давида Де Хеа и вывел «Брайтон» вперёд. Во втором тайме, на 64-й минуте, Дэнни Уэлбек удвоил преимущество своей команды. Однако «Манчестер Юнайтед» не сдавался - на 85-й минуте словенский нападающий Беньямин Шешко сократил разницу в счёте. Несмотря на попытки отыграться, хозяева не смогли изменить исход, а на 90-й минуте футболист «МЮ» Ши Лэйси получил красную карточку и оставил свой клуб в меньшинстве.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» завершил своё выступление в Кубке Англии на стадии третьего раунда, проиграв свой первый матч в этом турнире. А вот «Брайтон энд Хоув Альбион» продолжит борьбу за ценный трофей. Вместе с ними в следующий этап прошли такие топ-клубы, как лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси», которые также уверенно выиграли свои матчи.