«Бавария» одержала разгромную победу над «Вольфсбургом» в 16-м туре Бундеслиги

Дата публикации: 11-01-2026 21:32

Завершился поединок 16-го тура чемпионата Германии сезона-2025/2026, в котором встретились команды "Бавария" и "Вольфсбург". Встреча проходила на стадионе "Арена Мюнхен" в Мюнхене, Германия. Главным судьёй матча выступил Тобиас Райхель из Штутгарта. Хозяева поля устроили голевую феерию и уверенно одержали победу, разгромив "Вольфсбург" с результатом 8:1.

Уже на 5-й минуте матча защитник гостей Килиан Фишер срезал мяч в собственные ворота, открыв счёт. Спустя 8 минут нападающий "Вольфсбурга" Дженан Пейчинович сумел восстановить равновесие, реализовав шанс у ворот соперника. Однако ещё до перерыва на 30-й минуте вингер "Баварии" Луис Диас, воспользовавшись точной передачей французского полузащитника Майкла Олисе, снова вывел хозяев вперёд. Уже во втором тайме, на 50-й минуте, Майкл Олисе сам отметился голом, а затем, на 53-й минуте, второй автогол оформили гости - на этот раз отличился Мориц Йенц.

Давление мюнхенцев не спадало: на 68-й минуте Рафаэл Геррейру забил четвёртый мяч своей команды после паса Гарри Кейна. Через минуту сам Кейн отличился точным ударом, доведя счёт до разгромного. На 76-й минуте Майкл Олисе оформил дубль, а окончательный итог встречи установил Леон Горецка, забив на 88-й минуте.

После 16 туров "Бавария" набрала уже 44 очка и укрепилась на первой строчке турнирной таблицы, лидируя с солидным отрывом в 11 баллов от ближайшего преследователя, дортмундской "Боруссии". "Вольфсбург", в свою очередь, с 15 очками находится на 14-м месте чемпионата Германии и продолжает бороться за улучшение турнирного положения.