Марио Балотелли заключил соглашение с дубайским клубом «Аль-Иттифак»

Итальянский форвард Марио Балотелли подписал соглашение с клубом Аль-Иттифак из Дубая. Официально экс-игрок сборной Италии стал частью коллектива с Ближнего Востока и пополнил состав команды, которая сейчас выступает во втором дивизионе национального чемпионата.

Переход 35-летнего нападающего в Аль-Иттифак оформлен на два с половиной года. По информации известного сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Балотелли составляет 400 тысяч евро. После ухода из Дженоа в июле 2025 года футболист некоторое время оставался без команды, прежде чем заключил новое соглашение.

Для Марио Балотелли этот контракт стал очередной возможностью продлить свою карьеру после ярких выступлений за такие клубы, как Интер, Манчестер Сити, Милан и Ливерпуль. За прошедшие годы Балотелли неоднократно проявлял себя на европейских полях и был одним из самых обсуждаемых форвардов своего поколения благодаря нестандартному поведению и непредсказуемой игре.

На данный момент Аль-Иттифак занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги ОАЭ - второго по силе дивизиона футбола страны. Руководство клуба надеется, что с приобретением опытного форварда Марио Балотелли удастся вывести команду из кризиса и улучшить турнирные показатели уже в ближайших матчах. Фанаты Аль-Иттифака с нетерпением ждут дебюта итальянца, веря, что его мастерство и опыт помогут коллективу достичь новых высот.