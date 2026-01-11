«Ман Юнайтед выбрал преемника Амориму, лучшего тренера мира»

Дата публикации: 11-01-2026 21:36

Главный тренер французского клуба «Пари Сен-Жермен» испанец Луис Энрике может стать новым наставником английского «Манчестер Юнайтед», сообщает издание GiveMeSport.

Согласно источнику, нынешний лучший тренер мира 2025 года не стремится продлевать контракт с парижанами и рассматривает возможность принять свежий профессиональный вызов в своей карьере. Одним из таких вариантов является руководство «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 32 очка после 21 сыгранного матча в текущем чемпионате Англии.

Если переход состоится, это станет значительным событием для клуба из Манчестера, который стремится улучшить свои результаты и вернуться в число лидеров английского футбола. Луис Энрике, обладающий богатым опытом и признанием на международной арене, способен привнести новые идеи и стратегию в команду, что может значительно повлиять на её развитие и успехи в ближайшем будущем.