«Наполи» избежал поражения в матче Серии А против «Интера»

Дата публикации: 12-01-2026 01:18

В рамках 20-го тура чемпионата Италии среди команд Серии А состоялся захватывающий поединок между миланским "Интером" и "Наполи". Матч прошел на легендарном стадионе "Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)" в Милане. Главным арбитром встречи был назначен Даниэле Довери. Итог противостояния - боевая ничья со счетом 2:2, которая сохранит интригу в борьбе за лидерство.

На старте встречи инициативу захватили хозяева: уже на 9-й минуте отличился защитник "Интера" Федерико Димарко, открыв счет ударом после подачи с фланга. Однако гости быстро пришли в себя - Скотт Мактоминей на 27-й минуте сравнял счет, воспользовавшись ошибкой защиты. После перерыва игра стала еще динамичнее. На 73-й минуте Хакан Чалханоглу точным ударом вновь вывел "Интер" вперед. "Наполи" не сдавался и усилиями того же Мактоминея, оформившего дубль на 81-й минуте, вновь восстановил равновесие. До финального свистка команды обменялись опасными моментами, но счет остался прежним.

После этого матча "Интер", набрав 43 балла в 18 встречах, продолжает удерживать первую строчку турнирной таблицы Серии А. "Наполи", имея 39 очков после 18 туров, занимает третье место. На второй позиции располагается "Милан" с 40 очками.