Экс-председателя совета директоров «Локомотива» обвинили в причастности к организации заказных убийств

Дата публикации: 12-01-2026 19:36

Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов оказался в центре громкого уголовного дела, связанного с организацией заказных убийств. По информации издания «РИА Новости Спорт», ссылающегося на официальные материалы суда, вместе с Липатовым обвиняемыми проходят также крупный предприниматель Валерий Цимбаев, а также некий Рамазанов.

Согласно данным судебных органов столицы, арест Сергея Липатова и Валерия Цимбаева состоялся ещё в апреле прошлого года. Что касается Рамазанова, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в ноябре 2024 года. В настоящее время расследование продолжается, а все трое фигурантов дела находятся в следственном изоляторе.

Сергей Липатов занимал пост президента ФК «Локомотив» в период с 2002 по 2010 годы и внес значительный вклад в развитие клуба. Помимо активной деятельности в футбольной индустрии, Липатов занимал пост председателя совета директоров в компании «Транстелеком», а также являлся совладельцем «Межтрастбанка». Раскрытие подробностей обвинения пока не состоялось, но дело уже вызвало широкий резонанс в деловых и спортивных кругах.