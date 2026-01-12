Карим Бензема станет послом «Реала» после окончания профессиональной карьеры

Дата публикации: 12-01-2026 19:39

Форвард Карим Бензема в будущем станет амбассадором мадридского «Реала» после завершения игровой карьеры. Об этом сообщил известный журналист Хорхе Пикон в социальной сети Х. По словам Пикона, руководство клуба уже сделало официальное предложение знаменитому экс-игроку, и Бензема дал согласие стать лицом команды и представлять «Реал» на различных мероприятиях. Французский нападающий провел в составе «сливочных» более четырнадцати лет - с 2009 по 2023 год, за этот длительный период он стал одной из легенд клуба. В его активе 25 выигранных титулов, среди которых особенно выделяются пять трофеев Лиги чемпионов, четыре золота чемпионата Испании и множество других наград на внутренней и международной арене.

Сейчас 38-летний нападающий продолжает свою профессиональную карьеру, выступая за клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Его нынешний контракт с командой рассчитан до июня 2026 года, однако в прессе уже появились сообщения, что саудовский клуб предлагает Бензема продлить соглашение до лета 2028 года. Напомним, что Карим присоединился к «Аль-Иттихаду» в статусе свободного агента летом 2023 после истечения контракта с «Реалом». За время выступлений за мадридский клуб он не только завоевал множество титулов, но и стал одним из настоящих символов «Реала». В дальнейшем Бензема продолжит сотрудничество с испанским грандом, уже в новом статусе - как представитель и амбассадор клуба, помогая строить имидж команды на мировой арене.