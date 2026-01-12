Симеоне принес извинения Винисиусу и Пересу за свое поведение во время матча с «Реалом»

Дата публикации: 12-01-2026 19:40

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне публично принёс извинения нападающему Реала Винисиусу Жуниору, а также президенту мадридского гранда Флорентино Пересу за своё неподобающее поведение в ходе матча 1/2 финала Суперкубка Испании. В этом поединке мадридский Реал одержал победу над соперником со счётом 2:1 и смог выйти в финал турнира.

Симеоне отметил: "Я хотел бы извиниться перед господином Флорентино Пересом и Винисиусом за случившееся в недавнем матче. Я повёл себя неправильно и признаю свою ошибку. Команда, которая победила, действительно заслужила выход дальше - у них был отличный настрой, они боролись до конца. Особенно хочу отметить, что Барселона - тоже очень сильный клуб, обладающий своим узнаваемым стилем игры". Его слова приводит издание AS.

Во время полуфинального поединка Суперкубка Испании главный тренер Атлетико дважды пытался эмоционально воздействовать и спровоцировать Винисиуса, что не украсило матч и стало поводом для обсуждений в спортивных кругах. В финальном матче турнира Реал встретился с Барселоной, но королевский клуб уступил каталонцам со счётом 2:3, остановившись в шаге от трофея.