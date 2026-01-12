Президент «Барселоны» подверг критике Килиана Мбаппе после финала Суперкубка Испании

Дата публикации: 12-01-2026 19:42

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подверг критике нападающего "Реала" Килиана Мбаппе после финального матча Суперкубка Испании, в котором каталонский клуб одержал волевую победу над мадридцами со счетом 3:2.

Лапорта отметил удивление поведением Мбаппе и подчеркнул важность уважения в спорте: "Меня удивил поступок Мбаппе. Побеждая или проигрывая, нужно оставаться великодушным и относиться к сопернику с уважением. Это спорт - тут важно вести себя достойно. Думаю, что после нашей победы мы вели себя должным образом и выразили уважение "Реалу", поэтому искренне не понимаю, почему Мбаппе поступил так". Его слова приводит радиостанция RAC1.

По данным СМИ, речь идет о ситуации после финального свистка: именно Мбаппе, как утверждают источники, не позволил игрокам "Реала" организовать традиционный чемпионский коридор для футболистов "Барселоны" в знак признания их успеха.

Напомним, что эта победа стала для "Барселоны" уже 16-й в истории клуба на Суперкубке Испании - больше, чем у любого другого клуба страны. В активе "Реала" на данный момент 13 подобных трофеев, что также является выдающимся результатом, однако до рекорда "Барсы" мадридцам пока не хватает еще трех побед.