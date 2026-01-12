Вильмар Барриос может не согласиться на продление контракта с «Зенитом»

Дата публикации: 12-01-2026 19:43

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, в очередном интервью не подтвердил, что его клиент собирается продлевать контракт с санкт-петербургским клубом. Сейчас действующее соглашение колумбийского хавбека с российской командой рассчитано до лета 2027 года.

– Сейчас ещё слишком рано обсуждать детали продления контракта, однако могу сказать, что Вильмар доволен своей работой в «Зените», и клуб тоже полностью им удовлетворён. Но это совсем не означает, что уже принято решение о продлении соглашения, – отметил Поссо в беседе с журналистами Metaratings.

Напомним, Вильмар Барриос защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. Тогда за трансфер опорного полузащитника клуб из Санкт-Петербурга заплатил аргентинскому «Бока Хуниорс» сумму в размере 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне Барриос провёл 20 матчей во всех соревнованиях и отметился одной результативной передачей. Игрок регулярно выходит на поле и является одним из ключевых футболистов в составе сине-бело-голубых. Несмотря на слухи о продлении, конкретных решений по новому контракту пока не принято, и будущее Барриоса в клубе остаётся открытым вопросом.