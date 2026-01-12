Аккаунт Бруну Фернандеша был взломан и использован для размещения провокационных сообщений

Дата публикации: 12-01-2026 19:51

Официальный аккаунт полузащитника сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша в социальной сети X был взломан.

По информации пресс-службы "Манчестер Юнайтед", злоумышленники получили доступ к странице футболиста и разместили ряд провокационных публикаций. В одном из сообщений хакеры призвали к "разгрому" "Манчестер Юнайтед", в другом – потребовали "избавиться от INEOS", компании, принадлежащей Джиму Рэтклиффу.

Также злоумышленники от имени Фернандеша вызвали на игру в FIFA профессионального дартсмена Люка Литтлера, использовали расистское оскорбление в адрес рэпера KSI и допустили грубые намёки в адрес известной актрисы фильмов для взрослых.

Кроме того, были распространены выдуманные сведения о "страстной любви" полузащитника к футболистке "Комо" Алише Леманн, ложные инсайды о завершении карьеры Криштиану Роналду, а также комичный анонс якобы перехода Бруну Фернандеша в сборную Англии по крикету. В заключение хакеры опубликовали фотографию табло, демонстрирующую разгромное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Ливерпуля" со счётом 7:0.

В своем заявлении "Манчестер Юнайтед" подчеркнули, что все опубликованные материалы не имеют никакого отношения к футболисту и стали возможны вследствие несанкционированного доступа к его аккаунту.

Клуб и сам Бруну Фернандеш уже предпринимают меры для восстановления безопасности аккаунта и расследования инцидента, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Фанаты призывают не доверять подобным сообщениям и поддерживать футболиста в этот непростой период.