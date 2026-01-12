Джоб Беллингем привлекает внимание Атлетико и Вильярреала

Дата публикации: 12-01-2026 19:53

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джоб Беллингем привлек внимание мадридского "Атлетико" и испанского клуба "Вильярреал". Оба клуба активно изучают возможность его перехода в ближайшем трансферном окне. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети X.

Ранее стало известно, что Джоб Беллингем рассматривает вариант покинуть дортмундскую "Боруссию" из-за ограниченного времени на поле. Футболист недоволен своей ролью в команде, поскольку не смог занять постоянное место в основном составе после перехода летом прошлого года.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провел 23 матча, в которых сделал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

Клубы из Ла Лиги заинтересованы в том, чтобы усилить свои позиции на средней линии и рассматривают Беллингема как перспективное приобретение, способное принести пользу в ближайшие сезоны. В то же время, "Боруссия" может быть готова отпустить игрока за адекватную сумму, учитывая его желание больше играть и развиваться.

События вокруг возможного трансфера Джоба Беллингема продолжают привлекать внимание футбольных экспертов и фанатов, так как игрок обладает высоким потенциалом и может стать значимой фигурой в составе нового клуба.