21:55 ()
Свернуть список

Рома направила предложение Астон Вилле по Дониэлле Малена

Дата публикации: 12-01-2026 19:55

Римский футбольный клуб Рома направил официальное предложение английскому клубу Астон Вилла по поводу нападающего Дониэлле Малена.

Согласно информации от инсайдера Николо Скиры, римляне предложили львам арендовать Малена до конца текущего сезона за 1.5 миллиона евро с возможностью последующего выкупа игрока за 23 миллиона евро.

Если сделка будет завершена на постоянной основе, то Дониэлле подпишет контракт с Ромой до 2030 года, что гарантирует ему долгосрочные перспективы в итальянском клубе.

Нидерландский форвард перешёл в Астон Виллу зимой 2025 года из дортмундской Боруссии, при этом стоимость трансфера составила 25 миллионов евро.

За время выступлений в английской Премьер-лиге Дониэлле провёл за Астон Виллу 46 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи, демонстрируя хороший уровень игры.

В данный момент стороны ведут переговоры о деталях сделки, и любители футбола с нетерпением ожидают подтверждения перехода Малена в состав Ромы, что может существенно усилить атакующую линию римлян.


Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close