Рома направила предложение Астон Вилле по Дониэлле Малена

Дата публикации: 12-01-2026 19:55

Римский футбольный клуб Рома направил официальное предложение английскому клубу Астон Вилла по поводу нападающего Дониэлле Малена.

Согласно информации от инсайдера Николо Скиры, римляне предложили львам арендовать Малена до конца текущего сезона за 1.5 миллиона евро с возможностью последующего выкупа игрока за 23 миллиона евро.

Если сделка будет завершена на постоянной основе, то Дониэлле подпишет контракт с Ромой до 2030 года, что гарантирует ему долгосрочные перспективы в итальянском клубе.

Нидерландский форвард перешёл в Астон Виллу зимой 2025 года из дортмундской Боруссии, при этом стоимость трансфера составила 25 миллионов евро.

За время выступлений в английской Премьер-лиге Дониэлле провёл за Астон Виллу 46 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи, демонстрируя хороший уровень игры.

В данный момент стороны ведут переговоры о деталях сделки, и любители футбола с нетерпением ожидают подтверждения перехода Малена в состав Ромы, что может существенно усилить атакующую линию римлян.



