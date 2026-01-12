Португальский комментатор о Судакове: «Без этого он бы уже не играл»

Дата публикации: 12-01-2026 19:59

Португальский комментатор Хосе Каладо поделился своими размышлениями об украинском полузащитнике лиссабонской «Бенфики» Георгии Судакове.

«Некоторые, возможно, считают, что футболисты – это машины, которые всегда готовы показывать максимальный результат без сбоев, но это далеко не так. Страдания и трудности неизбежны, они всегда присутствуют в жизни любого игрока. Я отлично понимаю, через что сейчас проходит этот молодой футболист. Еще когда Трубин перешел в «Бенфику», я заметил, что для молодых ребят важно прочувствовать все испытания, через которые проходит их страна. Это влияет и на их моральное состояние, что вполне естественно.

Судаков оказался в новом чемпионате и команде с совершенно иными ожиданиями, не такими, к каким он привык. Сейчас он играет на позиции, которая отличается от той, на которой он выступал ранее. Ранее он имел более свободную, динамичную и раскрепощённую роль на поле, а сейчас вынужден чаще помогать защитникам, что накладывает дополнительные требования и ограничения. Естественно, это отражается на его игре и эмоциональном состоянии.

В последнее время дела у Судакова складываются не лучшим образом. Если бы он не стоил 30 миллионов евро и не был важным игроком молодежной академии на этой позиции, возможно, он уже утратил бы место в основном составе и на поле выходит не так часто. Ему дали шанс проявить себя на новом месте, однако, если молодой футболист не демонстрирует нужных результатов, стоит рассмотреть возможность перевода его на другую позицию, более подходящую для его стиля игры. И только после этого, если и там не будет прогресса, стоит дать выход другим игрокам», - отметил Каладо в эфире CMTV.