Астон Вилла подписала Брайана Маджо из французского «Меца»

Дата публикации: 12-01-2026 20:02

Бирмингемский клуб «Астон Вилла» официально подтвердил подписание контракта с молодым английским нападающим французского «Меца» Брайаном Маджо.

Подробности соглашения между «вилланами» и 17-летним футболистом не разглашаются, однако по данным СМИ, сумма трансфера составила около 12 миллионов евро, что является значительной инвестицией для премьера-лиги.

В рамках сезона 2025/26 Брайан Маджо сыграл всего 5 матчей в составе «Меца», однако не сумел отличиться результативными действиями, что отражается и в оценке Transfermarkt, ставящей стоимость игрока на уровне 4 миллионов евро.

Ранее появлялись сообщения, что «Астон Вилла» рассматривает возможность расставания с Дониэллом Маленом, что может быть связано с усилением атакующей линии клуба за счёт молодых и перспективных игроков, таких как Маджо.



