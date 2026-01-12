21:55 ()
МЮ планирует представить нового главного тренера перед матчем с Манчестер Сити.

Дата публикации: 12-01-2026 20:05

 

Согласно информации, предоставленной инсайдером Фабрицио Романо и известным журналистом Беном Джейкобсом, Манчестер Юнайтед и Майкл Каррик достигли соглашения по условиям контракта.

Каррик, ранее выступавший за МЮ и уже имевший опыт работы с клубом в 2021 году, возьмёт на себя обязанности главного тренера команды на временной основе до завершения текущего сезона.

Официальное объявление о подписании контракта ожидается уже во вторник, а первым испытанием для Каррика будет предстоящее дерби против Манчестер Сити, которое пройдет в ближайшую субботу в рамках Английской Премьер-Лиги.

В последние годы Каррик работал с Мидлсбро, однако ему не удалось добиться повышения клуба в Премьер-Лигу.

По информации из источников, клуб рассматривал возможность возвращения Оле-Гуннара Сульшера, но в конечном итоге предпочел предложить тренерский пост именно Каррику.

