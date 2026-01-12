Форма Барселоны и Пари Сен-Жермен: готовы ли команды к вызовам 2026 года?

Дата публикации: 12-01-2026 18:22

Пари Сен-Жермен может играть лучше

В 2025 году парижане впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов, завоевали все внутренние трофеи во Франции и добавили ко всему этому Суперкубок Европы. Неудивительно, что на старте сезона подопечные Луиса Энрике выглядели недостаточно мотивированными.

Негативное влияние на игру Пари Сен-Жермен оказала и настоящая эпидемия травм, из-за которой «Красно-синие» на длительный срок лишились Дезире Дуэ и обладателя Золотого мяча Усмана Дембеле. С начала ноября в лазарете находится и лучший футболист Африки Ашраф Хакими, который вернется в строй только перед зимней паузой.

Потеря концентрации и отсутствие лидеров на поле привели к тому, что парижане выдали несколько провальных поединков в чемпионате Франции. Среди них – минимальные поражения в матчах с Марселем и Монако, из-за которых Пари Сен-Жермен потерял лидерство в турнирной таблице и сейчас отстает на одно очко от Ланса.

В текущем сезоне у парижан не все складывается гладко, но особых причин для беспокойства у фанатов «Красно-синих» нет. В Лиге чемпионов дела у ПСЖ идут весьма неплохо: действующий победитель турнира набрал 13 очков в 6 матчах и сохраняет отличные шансы побороться за прямую путевку в 1/8 финала.

Луис Энрике постепенно приводит своих подопечных в чувство и имеет в запасе множество тактических идей. Новички Илья Забарный и Люка Шевалье отлично вписались в состав и приносят немало пользы, а главные звезды команды восстанавливаются после травм и будут готовы разрывать соперников в предстоящем году.

Система Флика начала давать сбой

В прошлом сезоне Барселона удивила всю футбольную Европу своей нестандартной тактикой игры в защите. Задняя линия «Сине-гранатовых» располагалась непривычно высоко, раз за разом организовывая для форвардов соперника офсайдную ловушку. Долгое время выстроенная Ханси Фликом модель обороны работала безотказно, но постепенно оппоненты каталонцев приспособились к такой манере игры. В матчах против Барсы другие команды начали активно использовать длинные забросы за спину центрбекам каталонцев, а их нападающие научились избегать искусственного офсайда, делая небольшие паузы прямо перед рывком. В итоге каталонцы стали больше пропускать и чаще терять важные очки.

Существенные проблемы «Сине-гранатовые» испытывают и в атаке. Ветеран Роберт Левандовский медленно входил в сезон из-за травм и пока не забивал в Лиге чемпионов, а молодого Ламина Ямаля слишком часто критикует пресса.

Несмотря на многочисленные трудности, у болельщиков Барселоны есть основания для оптимизма. Ферран Торрес забил уже 13 голов во всех турнирах, а Фермин Лопес вырос в одного из ключевых полузащитников команды. Также в конце ноября от травмы восстановился один из лидеров каталонцев – Рафинья. Возвращение бразильца значительно усилило атакующий потенциал «Сине-гранатовых» и придало команде дополнительной уверенности.

Подопечные Флика продолжают работать над ошибками, развиваться и набирать форму. Барселона лидирует в чемпионате Испании с отрывом в 4 очка от Реала, а ее выход в следующую стадию Лиги чемпионов – лишь формальность. Весной каталонцы выйдут на пик формы и обязательно поборются за все крупные трофеи.

Очная встреча

В текущем сезоне Пари Сен-Жермен и Барселона встречались в матче 2 тура основного этапа Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике отправилась в Испанию без нескольких травмированных лидеров, поэтому в стартовом составе парижан вышли молодые и неопытные Сенни Меюлю и Ибраим Мбайе. Кадровые проблемы не помешали «Красно-синим» превзойти соперника по ключевым статистическим показателям и продемонстрировать более качественный футбол. Итогом встречи стала закономерная победа ПСЖ со счетом 2:1.

Перспективы команд, по мнению экспертов 1xBet

Пари Сен-Жермен и Барселона находятся в пятерке главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Международный беттинговый бренд дает коэффициент 8.1 на то, что парижане защитят свой титул, а возможный триумф каталонцев в турнире оценивается котировкой 10.2. Больше шансов на завоевание трофея только у трех клубов: Арсенала (4.55), Баварии (5.6) и Манчестер Сити (7.3).

В своих национальных чемпионатах ПСЖ и «Сине-гранатовые» – однозначные фавориты. Коэффициент на победу команды Луиса Энрике в Лиге 1 составляет 1.07, а на первое место Барсы по итогам Примеры – 1.68.

