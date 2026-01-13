"Аль-Наср" потерпел поражение от "Аль-Хиляля" в поединке Про-Лиги

Дата публикации: 13-01-2026 00:42

15-й тур Саудовской Про-Лиги сезона 2025/2026 подарил напряжённую встречу между командами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Матч проходил на арене «Кингдом Арена» в Эр-Рияде, где футболисты хозяев сумели одержать уверенную победу со счетом 3:1.

Счёт в игре открыл нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду - на 42-й минуте он отправил мяч в ворота соперника и вывел свою команду вперёд. Однако уже во втором тайме «Аль-Хиляль» продемонстрировал свой характер: на 57-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари реализовал пенальти и сравнял счет. Через три минуты после этого вратарь «Аль-Насра» Наваф Аль-Акиди был удалён с поля, оставив свою команду в меньшинстве. Этим хозяева не преминули воспользоваться - на 81-й минуте Мохаммед Канно вывел «Аль-Хиляль» вперед, а окончательный результат установил Рубен Невеш, забив третий мяч на 90+2-й минуте встречи.

После пятнадцати сыгранных туров «Аль-Хиляль» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии с 38 очками. «Аль-Наср» занимает второе место, у команды 31 набранный балл. В следующем туре 18 января «Аль-Хиляль» сыграет выездной матч против «Неома», а «Аль-Наср» на день раньше на своём поле встретится с «Аль-Шабабом».