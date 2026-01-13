Хаби Алонсо покидает пост главного тренера мадридского «Реала»

Дата публикации: 13-01-2026 00:47

Мадридский футбольный клуб «Реал» официально объявил об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера первой команды, что стало настоящей сенсацией в мире футбола. Решение было принято по взаимному согласию сторон после серии не самых удачных результатов в текущем сезоне и особенно после недавнего поражения в финале Суперкубка Испании.

В официальном заявлении клуба говорится, что тренерский путь Алонсо на «Сантьяго Бернабеу» завершён, и клуб выражает ему благодарность за проделанную работу, отметив, что он всегда будет частью истории «Реала». Итогом стало то, что стороны договорились о прекращении сотрудничества без конфликта, подчеркнув взаимное уважение.

Почему это произошло?

Назначение Хаби Алонсо в роли главного тренера летом прошлого года вызвало большой интерес у болельщиков и экспертов: он смог добиться впечатляющего успеха в Германии, выиграв с «Байером Леверкузен» чемпионат Бундеслиги и другие трофеи, что сделало его одним из самых перспективных молодых тренеров в Европе.

Тем не менее, несмотря на сильное начало, результаты «Реала» под руководством Алонсо в Испании оказались неоднозначными. Команда не смогла стабильно выступать на всех фронтах — после уверенного старта в Ла Лиге произошло заметное падение формы, а ключевые матчи, включая игры в Лиге чемпионов, завершались без успеха. В частности, поражение в финале Суперкубка от «Барселоны» стало последним событием, после которого руководство клуба решило изменить курс.

Хаби Алонсо — легенда мирового футбола как игрок, но и как тренер он столкнулся с серьёзными вызовами на новом уровне. В раздевалке всплывали разговоры о сложностях взаимодействия с некоторыми ведущими футболистами команды. После объявления об уходе многие игроки, включая суперзвезду Килиана Мбаппе, публично поблагодарили его за работу и профессионализм, отмечая, что для них было честью выступать под его руководством.

Кроме того, бывшие футболисты и эксперты высказали своё мнение о причинах расставания. Например, легенда клуба Гути предположил, что напряжение внутри коллектива и недовольство отдельных игроков могли сыграть роль в этом решении.

Кто новый тренер?

Практически сразу после ухода Алонсо на эту должность был назначен Альваро Арбелоа — бывший защитник «Реала» и тренер молодёжной команды клуба. Арбелоа уже успел проявить себя в системе клуба, работая с резервом и юношескими составами. Его назначение воспринимается как попытка вернуть стабильность и внутреннюю культуру клуба, опираясь на фигуру человека, давно знакомого со структурой «Реала».

Арбелоа, в отличие от Алонсо, имеет более глубокие корни в мадридской академии и, вероятно, будет стремиться укрепить дух команды, опираясь на традиции клуба, а не на внешние тактические схемы. Его первое задание — вывести команду в следующую стадию Кубка Короля и стабилизировать выступления в Ла Лиге и еврокубках.

Реакция футбольного мира

Решение «Реала» стало одной из главных тем в европейском футболе. Многие аналитики отмечают, что уход Алонсо произошёл быстрее, чем ожидалось: он пробыл на посту главного тренера всего семь месяцев, что довольно мало для реализации долгосрочных проектов в большом клубе.

Футбольные эксперты также подчёркивают, что «Реал» всегда предъявляет высокие требования к своим наставникам, и отсутствие трофеев — даже при достойной игре — может стать критерием для изменения тренерского штаба. Некоторые издания уже связывают уход Алонсо с возможными новыми тренерскими предложениями, в том числе вне Испании — ведь его потенциал продолжает привлекать внимание топ-клубов.