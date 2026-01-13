Альваро Арбелоа назначен главным тренером мадридского «Реала»

Дата публикации: 13-01-2026 00:48

Мадридский "Реал" объявил о назначении Альваро Арбелоа на должность главного тренера основной команды. До этого Арбелоа работал с командой "Реал Мадрид Кастилья", которая является резервной командой "сливочных" и базируется в том же футбольном центре. Его переход на главный тренерский пост произошёл после ухода Хаби Алонсо, который возглавлял команду с лета 2025 года и ушёл в связи с истечением контракта.

За время своей тренерской карьеры, с 2020 года, Альваро Арбелоа прошёл путь от наставника молодёжных составов до руководителя главной мужской команды. Он трудился в клубной академии, сначала руководя командой Infantil A, с которой завоевал первое место в национальном чемпионате. После этого он возглавлял Cadete A, а с 2022 по 2025 год был главным тренером Juvenil A. С этим коллективом Арбелоа добился значительных успехов, совершив требл в сезоне-2022/2023 (выигрыш чемпионата, Кубка Испании и Кубка чемпионов), а затем взяв и титул чемпиона в сезоне-2024/2025. В июне 2025 года он возглавил "Кастилью", где зарекомендовал себя как амбициозный и перспективный наставник.

Напомним, 11 января "Реал" уступил в финале Суперкубка Испании принципиальному сопернику - "Барселоне" со счётом 2:3, что стало одним из поводов для перемен в тренерском штабе.

На данный момент в чемпионате Испании мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице после 19 сыгранных туров и имеет в своём активе 45 очков. Отставание от лидирующей "Барселоны" составляет четыре очка. В Лиге чемпионов УЕФА после шести матчей "Реал" располагается на седьмом месте в своей группе, набрав 12 очков. Перед Арбелоа стоит задача вернуть команду на вершину как внутри страны, так и в Еврокубках. Сейчас болельщики ожидают, что с новым тренером клуб сможет добиться долгожданных титулов в сезоне и пройти как можно дальше в главных турнирах Европы.