Футболисты «Реала» удивлены отставкой Алонсо

Дата публикации: 13-01-2026 00:49

Футболисты мадридского «Реала» оказались крайне удивлены и даже шокированы новостью об увольнении бывшего главного тренера команды Хаби Алонсо, об этом сообщает El Chiringuito. Уход испанского специалиста из стана «сливочных» произошёл по соглашению сторон, о чём официально объявила пресс-служба «Королевского клуба». Хаби Алонсо возглавлял мадридцев с лета 2025 года и успел за это время внести значительные изменения в игру команды.

Расторжение контракта последовало буквально после поражения «Реала» от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании, который состоялся в воскресенье, 11 января, и завершился со счётом 2:3 не в пользу мадридцев. Это поражение вызвало множество обсуждений среди болельщиков и экспертов, однако столь неожиданное решение руководства стало полной неожиданностью для футболистов.

Под руководством Хаби Алонсо команда провела 34 встречи во всех турнирах, одержала 24 победы, четыре раза сыграла вничью и лишь шесть раз уступила соперникам. Наиболее часто в основном составе появлялся полузащитник Арда Гюлер, сыгравший во всех 34 матчах, а также форвард Винисиус Жуниор с 33 выходами на поле. Вратарь Тибо Куртуа и полузащитник Орельен Тчуамени также были ключевыми игроками, проведя по 32 игры. Теперь команда столкнулась с необходимостью адаптироваться к новым тренерским требованиям и возможным изменениям в игровом стиле.