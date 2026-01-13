Хаби Алонсо самостоятельно принял решение уйти из «Реала»: названы две причины

Дата публикации: 13-01-2026 00:50

Испанский тренер Хаби Алонсо самостоятельно принял решение оставить пост главного тренера мадридского "Реала". Об этом сообщил известный журналист Пепе Альварес на своей странице в соцсети X. О расторжении контракта также проинформировала пресс-служба “Королевского клуба”. В воскресенье, 11 января, “сливочные” уступили “Барселоне” со счетом 2:3 в финале Суперкубка Испании, что, по мнению экспертов, могло повлиять на ситуацию.

Сообщается, что одной из главных причин ухода стало эмоциональное выгорание Алонсо, связанное с эгоистичным поведением игроков и отсутствием уважения со стороны коллектива, что особенно обострилось на прошедшей неделе. Кроме того, в качестве второй причины называется недостаточная поддержка со стороны клубного руководства в последние месяцы, из-за чего специалист испытывал ощущение одиночества на своем посту.

Алонсо возглавил “Реал” летом 2025 года и работал с командой менее года. В официальном пресс-релизе клуба отмечается, что расторжение договора произошло по обоюдному согласию сторон. Уже известно, что новым главным тренером мадридцев стал бывший футболист команды Альваро Арбелоа, который до этого возглавлял одну из молодежных команд “Реала”. Клуб выразил благодарность Алонсо за вклад в развитие коллектива и пожелал успехов в дальнейшей карьере.