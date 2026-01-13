04:30 ()
Бенфика приняла шокирующее решение по поводу будущего Трубина

Дата публикации: 13-01-2026 00:56

 

Вратарская позиция в составе «Бенфики» готовится к серьезным изменениям.

По данным португальских изданий, представители бразильского голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона пообещали возвращение игрока в родной клуб уже в ходе следующего летнего трансферного окна. Это решение вызвано желанием усилить команду опытным вратарём.

Также сообщается, что Анатолий Трубин после окончания нынешнего сезона покинет лиссабонский коллектив. Его уход связан с поиском новых возможностей в карьере.

Ранее в СМИ отмечалось, что английские клубы с Туманного Альбиона внимательно отслеживали выступления Трубина в последних матчах и всерьёз рассматривают возможность подписания голкипера. Кроме того, интерес к игроку проявляют команды из немецкой Бундеслиги, что указывает на высокий уровень его игры и перспективы развития.

Таким образом, вратарская линия «Бенфики» в ближайшее время претерпит значительные изменения, что может повлиять на общую стратегию команды в новом сезоне.

