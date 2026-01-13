«Ливерпуль» уверенно переиграл «Барнсли» в третьем раунде Кубка Англии

Дата публикации: 13-01-2026 00:55

В третьем раунде Кубка Англии состоялся яркий матч между Ливерпулем и Барнсли, который проходил на знаменитом стадионе Энфилд в Ливерпуле. Главным судьей встречи выступил Фараи Халлам. Хозяева поля, футболисты Ливерпуля, добились крупной победы, одолев соперника с результатом 4:1.

Уже на девятой минуте полузащитник Ливерпуля Доминик Собослаи открыл счет, отправив мяч в ворота гостей. На 36-й минуте защитник Жереми Фримпонг удвоил преимущество своей команды. Барнсли не оставался в стороне — на 40-й минуте полузащитник Адам Филлипс сумел сократить разрыв, пробив по воротам Ливерпуля. Долгое время счет не менялся, пока на 84-й минуте Флориан Вирц вновь увеличил разницу в пользу хозяев. Завершил разгром гостей в компенсированное время (90+4-я минута) нападающий Уго Экитике, забив четвертый гол Ливерпуля.

Таким образом, Ливерпуль стартовал в розыгрыше Кубка Англии сезона 2025/2026 с убедительной победы в третьем раунде. Для Барнсли это был первый матч против элитного оппонента после успешного противостояния с Питерборо Юнайтед, которого они обыграли на предыдущей стадии турнира со счетом 1:0. Имя следующего соперника Ливерпуля определится по итогам ближайшей жеребьевки Кубка Англии — команда продолжает борьбу за трофей.