Майнц - Хайденхайм 13 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 13-01-2026 21:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
13 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Майнц
Хайденхайм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Хайденхайм, которое состоится 13 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
33 Германия вр Даниэль Бац
31 Германия зщ Доминик Кор
21 Германия зщ Данни да Коста
22 Австрия зщ Николас Ферачниг
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
16 Германия зщ Штефан Белл
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
6 Япония пз Каисю Сано
10 Германия пз Надим Амири
17 Германия нп Бенедикт Холлербах
20 Германия нп Филлип Тиц
41 Германия вр Диант Рамай
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
4 Германия зщ Тим Зирслебен
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
3 Германия пз Ян Шёппнер
30 Германия пз Никлас Дорш
16 Германия пз Юлиан Нихюс
31 Германия пз Сирлорд Конте
22 Германия пз Арийон Ибрахимович
18 Германия нп Марвин Пирингер
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер (и.о.)
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Хайденхайм0 : 2Майнц
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Майнц0 : 2Хайденхайм
05.05.2024 Германия — Бундеслига 32-й тур Хайденхайм1 : 1Майнц
16.12.2023 Германия — Бундеслига 15-й тур Майнц0 : 1Хайденхайм
10.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур 2 : 2Майнц
21.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур Майнц0 : 0
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Майнц2 : 0
14.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 2 : 2Майнц
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 1 : 1Майнц
10.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур Хайденхайм2 : 2
21.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур Хайденхайм0 : 4
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 2 : 1Хайденхайм
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Хайденхайм2 : 1
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 1 : 2Хайденхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1644
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1633
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
4
Лига чемпионов
Байер1629
5
Лига Европы
Штутгарт1629
6
Лига конференций
Хоффенхайм1527
7 Айнтрахт Ф1626
8 Фрайбург1623
9 Унион1622
10 Боруссия М1619
11 Кёльн1617
12 Вердер1517
13 Гамбург1616
14 Вольфсбург1615
15 Аугсбург1614
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1612
18
Зона вылета
Майнц169

