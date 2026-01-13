Майнц - Хайденхайм 13 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 13-01-2026 21:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
13 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Хайденхайм, которое состоится 13 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|33
|вр
|Даниэль Бац
|31
|зщ
|Доминик Кор
|21
|зщ
|Данни да Коста
|22
|зщ
|Николас Ферачниг
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|16
|зщ
|Штефан Белл
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|17
|нп
|Бенедикт Холлербах
|20
|нп
|Филлип Тиц
|41
|вр
|Диант Рамай
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|30
|пз
|Никлас Дорш
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|31
|пз
|Сирлорд Конте
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|18
|нп
|Марвин Пирингер
Главные тренеры
|Урс Фишер (и.о.)
|Франк Шмидт
История личных встреч
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|05.05.2024
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|21.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|21.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 4
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|44
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|15
|27
|7
|Айнтрахт Ф
|16
|26
|8
|Фрайбург
|16
|23
|9
|Унион
|16
|22
|10
|Боруссия М
|16
|19
|11
|Кёльн
|16
|17
|12
|Вердер
|15
|17
|13
|Гамбург
|16
|16
|14
|Вольфсбург
|16
|15
|15
|Аугсбург
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Майнц
|16
|9