Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес испытывает сильное желание видеть новым главным тренером своей команды немецкого специалиста Юргена Клоппа, пишет журналист Footmercato Санти Ауна.

Согласно информации источника, Перес всерьёз намерен предпринять попытку убедить опытного немецкого наставника занять пост главного тренера "Королевского клуба" в новом сезоне. Президент мадридской команды уверен, что личность и управленческие качества Клоппа смогут привнести долгожданные изменения, а также дать команде новый импульс для достижения ещё более высоких спортивных результатов. Перес рассматривает Клоппа как идеального кандидата, способного вывести команду на новые вершины европейского футбола.

Юрген Клопп давно завоевал уважение в футбольном мире, прежде всего благодаря успешной работе с дортмундской "Боруссией", где он участвовал в становлении молодых звёзд и демонстрировал атакующий футбол. Его предыдущие этапы карьеры включают работу в "Майнце". Наибольшей славы он добился в "Ливерпуле", где с 2016 по 2024 год добился величайших успехов - под его руководством команда впервые за долгое время стала чемпионом Английской Премьер-лиги, выиграла Лигу чемпионов УЕФА, а также взяла несколько внутренних кубков и стала победителем клубного чемпионата мира по футболу. Благодаря этим достижениям Клопп считается одним из лучших тренеров современности.

Стоит отметить, что расставание мадридского "Реала" с предыдущим тренером Хаби Алонсо уже официально подтверждено пресс-службой клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Теперь болельщики с нетерпением ждут, сможет ли Перес воплотить свою мечту в жизнь и пригласить Юргена Клоппа на пост главного тренера легендарного мадридского клуба.