Руни заявил, что присоединится к тренерскому штабу «Манчестер Юнайтед» в случае назначения Кэррика

Дата публикации: 13-01-2026 00:53

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился своим мнением о будущем главного тренера клуба и подтвердил готовность войти в тренерский штаб красных дьяволов. По информации СМИ, одним из главных кандидатов на пост наставника считается экс-игрок Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик. Руни отметил, что для восстановления прежнего духа и идентичности клубу необходимы люди, которые по-настоящему понимают и любят этот клуб.

- Не имеет значения, кто это будет: Майкл (Кэррик), Флетч (Даррен Флетчер), Джон О'Ши или я - в руководстве должны оказаться те, кто чувствует атмосферу Манчестер Юнайтед и знает, что значит играть за этот клуб. Очень важно вернуть ощущение семьи и сплочённости, которые, на мой взгляд, были утрачены за последние годы, - подчеркнул Руни.

По его мнению, если тренером снова станет бывший игрок Юнайтед, например, Уле-Гуннар Сульшер или Майкл Кэррик, это может вдохнуть в коллектив правильные ценности и традиции. - Присоединился бы я к тренерскому штабу Кэррика? Конечно! Для меня не проблема оказаться в этом коллективе. Я не прошу специально о месте, но если появится возможность присоединиться и быть полезным клубу, с радостью воспользуюсь этим шансом, - заявил Руни в подкасте BBC.