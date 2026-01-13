Боруссия Д - Вердер 13 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 13-01-2026 21:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
13 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вердер, которое состоится 13 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|21
|нп
|Фабиу Силва
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|32
|зщ
|Марко Фридль
|5
|зщ
|Амос Пипер
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|23
|зщ
|Исаак Шмидт
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|18
|пз
|Кэмерон Пуэртас
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|20
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Марко Грюлль
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Хорст Штеффен
История личных встреч
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|20.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|18.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|22.02.2020
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 2
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 2
|09.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 3
|19.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|04.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 0
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 4
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|44
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|15
|27
|7
|Айнтрахт Ф
|16
|26
|8
|Фрайбург
|16
|23
|9
|Унион
|16
|22
|10
|Боруссия М
|16
|19
|11
|Кёльн
|16
|17
|12
|Вердер
|15
|17
|13
|Гамбург
|16
|16
|14
|Вольфсбург
|16
|15
|15
|Аугсбург
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Майнц
|16
|9