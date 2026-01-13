04:32 ()
Свернуть список

Боруссия Д - Вердер 13 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 13-01-2026 21:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
13 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Боруссия Д
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вердер, которое состоится 13 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Вердер
Бремен
1 Швейцария вр Грегор Кобель
3 Германия зщ Вальдемар Антон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
25 Германия зщ Никлас Зюле
24 Швеция зщ Даниэль Свенссон
8 Германия пз Феликс Нмеча
17 Англия пз Карни Чуквуэмека
7 Англия пз Джоб Беллингем
14 Германия нп Максимилиан Байер
21 Португалия нп Фабиу Силва
30 Германия вр Мио Бакхаус
32 Австрия зщ Марко Фридль
5 Германия зщ Амос Пипер
3 Япония зщ Юкинари Сугавара
23 Швейцария зщ Исаак Шмидт
31 Германия зщ Карим Кулибали
18 Испания пз Кэмерон Пуэртас
14 Бельгия пз Сенне Линен
6 Дания пз Йенс Стаге
20 Австрия пз Романо Шмид
17 Австрия нп Марко Грюлль
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Германия Хорст Штеффен
История личных встреч
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Боруссия Д2 : 2Вердер
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Вердер0 : 0Боруссия Д
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Вердер1 : 2Боруссия Д
20.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Боруссия Д1 : 0Вердер
11.02.2023 Германия - Бундеслига 20-й тур Вердер0 : 2Боруссия Д
20.08.2022 Германия - Бундеслига 3-й тур Боруссия Д2 : 3Вердер
18.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия Д4 : 1Вердер
15.12.2020 Германия - Бундеслига 12-й тур Вердер1 : 2Боруссия Д
22.02.2020 Германия - Бундеслига 23-й тур Вердер0 : 2Боруссия Д
04.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Вердер3 : 2Боруссия Д
09.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур 3 : 3Боруссия Д
19.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур Боруссия Д2 : 0
14.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 1 : 1Боруссия Д
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Боруссия Д2 : 2
07.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Боруссия Д2 : 0
04.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 0Вердер
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 0 : 0Вердер
14.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Вердер0 : 4
07.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 3 : 2Вердер
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Вердер1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1644
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1633
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
4
Лига чемпионов
Байер1629
5
Лига Европы
Штутгарт1629
6
Лига конференций
Хоффенхайм1527
7 Айнтрахт Ф1626
8 Фрайбург1623
9 Унион1622
10 Боруссия М1619
11 Кёльн1617
12 Вердер1517
13 Гамбург1616
14 Вольфсбург1615
15 Аугсбург1614
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1612
18
Зона вылета
Майнц169

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close