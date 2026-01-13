Вратарь мадридского «Реала» Лунин выразил благодарность Алонсо после его ухода из команды

Дата публикации: 13-01-2026 00:52

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин обратился к бывшему главному тренеру «сливочных» Хаби Алонсо после его ухода с поста наставника команды. Украинский вратарь выразил свою благодарность специалисту, подчеркнув его профессионализм и выразив уверенность в его дальнейшем успехе на тренерском поприще.

«Спасибо вам за всё, мистер. Вы отличный тренер, и вас ждёт большой успех. Удачи», - написал Лунин на своей странице в социальной сети, сопроводив публикацию совместной фотографией с Алонсо. Этот жест со стороны Лунина не остался незамеченным как среди болельщиков «Реала», так и в футбольном сообществе, ведь он показал тёплые отношения между игроком и наставником.

Под руководством Хаби Алонсо мадридский клуб провёл 34 матча во всех официальных турнирах. За это время команда одержала 24 победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Несмотря на небольшой отрезок во главе «Королевского клуба», наставнику удалось оставить заметный след и внести весомый вклад в развитие команды. Однако, результаты не всегда соответствовали высоким ожиданиям болельщиков и руководства.

Испанский тренер официально покинул мадридский «Реал» 12 января, о чём сообщила пресс-служба клуба. Алонсо возглавил команду летом 2025 года и работал с составом чуть более полугода. Последним матчем для него стал финал Суперкубка Испании, который состоялся 11 января, где «сливочные» уступили принципиальному конкуренту - «Барселоне» со счётом 2:3. После этого поражения и был объявлен уход специалиста с поста главного тренера.