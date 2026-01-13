Гамбург - Байер 13 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 13-01-2026 21:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
13 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Байер, которое состоится 13 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|16
|зщ
|Георгий Гочолеишвили
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|24
|пз
|Николас Капальдо
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|21
|пз
|Николай Ремберг
|20
|нп
|Фабиу Виейра
|19
|нп
|Дэмион Даунс
|38
|нп
|Александер Рёссинг-Лелесиит
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|13
|зщ
|Артур
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|5
|зщ
|Луак Баде
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|8
|пз
|Роберт Андрих
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|7
|пз
|Йонас Хофман
|23
|нп
|Нейтан Телла
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Мерлин Польцин
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|17.02.2018
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|24.09.2017
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|03.02.2017
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|10.09.2016
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|13.03.2016
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|17.10.2015
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|04.04.2015
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|4 : 0
|01.11.2014
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 0
|04.04.2014
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|09.11.2013
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|5 : 3
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 4
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|44
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|15
|27
|7
|Айнтрахт Ф
|16
|26
|8
|Фрайбург
|16
|23
|9
|Унион
|16
|22
|10
|Боруссия М
|16
|19
|11
|Кёльн
|16
|17
|12
|Вердер
|15
|17
|13
|Гамбург
|16
|16
|14
|Вольфсбург
|16
|15
|15
|Аугсбург
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Майнц
|16
|9