Гамбург - Байер 13 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 13-01-2026 21:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
13 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Гамбург
Байер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Байер, которое состоится 13 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Байер
Леверкузен
1 Португалия вр Даниэл Хойер
44 Хорватия зщ Лука Вушкович
28 Швейцария зщ Миро Мухайм
16 Грузия зщ Георгий Гочолеишвили
25 Германия зщ Джордан Торунарига
24 Аргентина пз Николас Капальдо
6 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
21 Германия пз Николай Ремберг
20 Португалия нп Фабиу Виейра
19 Германия нп Дэмион Даунс
38 Норвегия нп Александер Рёссинг-Лелесиит
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
4 Англия зщ Джарелл Куанса
13 Бразилия зщ Артур
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
5 Франция зщ Луак Баде
6 Аргентина пз Игнасио Фернандес
8 Германия пз Роберт Андрих
24 Испания пз Алеш Гарсия
7 Германия пз Йонас Хофман
23 Нигерия нп Нейтан Телла
14 Чехия нп Патрик Шик
Главные тренеры
Германия Мерлин Польцин
Дания Каспер Юльманн
История личных встреч
17.02.2018 Германия - Бундеслига 23-й тур Гамбург1 : 2Байер
24.09.2017 Германия - Бундеслига 6-й тур Байер3 : 0Гамбург
03.02.2017 Германия - Бундеслига 19-й тур Гамбург1 : 0Байер
10.09.2016 Германия - Бундеслига 2-й тур Байер3 : 1Гамбург
13.03.2016 Германия - Бундеслига 26-й тур Байер1 : 0Гамбург
17.10.2015 Германия - Бундеслига 9-й тур Гамбург0 : 0Байер
04.04.2015 Германия - Бундеслига 27-й тур Байер4 : 0Гамбург
01.11.2014 Германия - Бундеслига 10-й тур Гамбург1 : 0Байер
04.04.2014 Германия - Бундеслига 29-й тур Гамбург2 : 1Байер
09.11.2013 Германия - Бундеслига 12-й тур Байер5 : 3Гамбург
10.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур 2 : 1Гамбург
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур Гамбург1 : 1
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 4 : 1Гамбург
07.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Гамбург3 : 2
03.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала Гамбург1 : 1 2 : 4
10.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур Байер1 : 4
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 1 : 3Байер
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Байер2 : 0
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Байер2 : 2
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 2 : 0Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1644
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1633
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
4
Лига чемпионов
Байер1629
5
Лига Европы
Штутгарт1629
6
Лига конференций
Хоффенхайм1527
7 Айнтрахт Ф1626
8 Фрайбург1623
9 Унион1622
10 Боруссия М1619
11 Кёльн1617
12 Вердер1517
13 Гамбург1616
14 Вольфсбург1615
15 Аугсбург1614
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1612
18
Зона вылета
Майнц169

