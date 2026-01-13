04:31 ()
Свернуть список

Штутгарт - Айнтрахт Ф 13 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 13-01-2026 19:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
13 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Штутгарт
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Айнтрахт Ф, которое состоится 13 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
33 Германия вр Александр Нюбель
24 Германия зщ Йефф Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
3 Нидерланды зщ Рамон Хендрикс
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
28 Дания пз Николас Нартей
10 Германия нп Крис Фюрих
18 Германия нп Джейми Левелинг
26 Германия нп Дениз Ундав
40 Бразилия вр Кауа Сантос
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
21 Германия зщ Натаниэль Браун
16 Швеция пз Хуго Ларссон
42 Турция пз Джан Узун
18 Германия пз Махмуд Дауд
20 Япония нп Рицу Доан
11 Германия нп Younes Ebnoutalib
7 Германия нп Ансгар Кнауфф
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Ф1 : 0Штутгарт
10.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Штутгарт2 : 3Айнтрахт Ф
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Штутгарт3 : 0Айнтрахт Ф
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Штутгарт
03.05.2023 Кубок Германии 1/2 финала Штутгарт2 : 3Айнтрахт Ф
11.03.2023 Германия - Бундеслига 24-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
17.09.2022 Германия - Бундеслига 7-й тур Штутгарт1 : 3Айнтрахт Ф
05.02.2022 Германия - Бундеслига 21-й тур Штутгарт2 : 3Айнтрахт Ф
12.09.2021 Германия - Бундеслига 4-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
06.03.2021 Германия - Бундеслига 24-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
10.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур 1 : 4Штутгарт
05.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Штутгарт3 : 2
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур Штутгарт0 : 0
14.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 0 : 4Штутгарт
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Штутгарт4 : 1
09.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур Айнтрахт Ф3 : 3
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 1Айнтрахт Ф
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 6 : 0Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1644
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1633
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
4
Лига чемпионов
Байер1629
5
Лига Европы
Штутгарт1629
6
Лига конференций
Хоффенхайм1527
7 Айнтрахт Ф1626
8 Фрайбург1623
9 Унион1622
10 Боруссия М1619
11 Кёльн1617
12 Вердер1517
13 Гамбург1616
14 Вольфсбург1615
15 Аугсбург1614
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1612
18
Зона вылета
Майнц169

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close