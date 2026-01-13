Штутгарт - Айнтрахт Ф 13 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 13-01-2026 19:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
13 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Айнтрахт Ф, которое состоится 13 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|33
|вр
|Александр Нюбель
|24
|зщ
|Йефф Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|28
|пз
|Николас Нартей
|10
|нп
|Крис Фюрих
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
|40
|вр
|Кауа Сантос
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|42
|пз
|Джан Узун
|18
|пз
|Махмуд Дауд
|20
|нп
|Рицу Доан
|11
|нп
|Younes Ebnoutalib
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|03.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 3
|11.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 3
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 3
|12.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 4
|05.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 4
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 1
|09.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 3
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|44
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|15
|27
|7
|Айнтрахт Ф
|16
|26
|8
|Фрайбург
|16
|23
|9
|Унион
|16
|22
|10
|Боруссия М
|16
|19
|11
|Кёльн
|16
|17
|12
|Вердер
|15
|17
|13
|Гамбург
|16
|16
|14
|Вольфсбург
|16
|15
|15
|Аугсбург
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Майнц
|16
|9