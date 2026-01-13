Шевалье и Забарный вошли в тройку худших игроков «ПСЖ» по оценкам в дерби

Дата публикации: 13-01-2026 12:47

Французский голкипер "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье получил низкую оценку по итогам матча 1/16 финала Кубка Франции сезона 2025-2026 против "Парижа" (0:1). По данным портала Flashscore, Шевалье оказался худшим игроком в составе парижан, а также занял второе место среди всех участников матча по самой низкой оценке - 6,1. Точно такую же оценку получил полузащитник Сенни Маюлу. В тройке с наиболее низкими баллами в составе "ПСЖ" оказался и украинский защитник Илья Забарный, который получил 6,4 балла. Еще меньше игровую оценку получил только новичок "Парижа" - итальянский форвард Лука Колеошо, появившийся на поле со скамейки запасных. Его результат составил 5,8.

В свою очередь, наивысший балл среди футболистов "ПСЖ" получил португальский латераль Нуну Мендеш - его деятельность была оценена в 7,4 балла, а также высоко был отмечен грузинский вингер Хвича Кварацхелия с результатом 7,3. Абсолютно лучшей оценкой среди всех игроков в этой встрече отметили голкипера "Парижа" Обеда Нкамбадио - Flashscore поставил ему 8,1.

Стоит отметить, что "Париж" теперь продолжит борьбу в 1/8 финала национального кубка, в то время как "ПСЖ", являвшийся нынешним обладателем трофея, завершил свое выступление в этом розыгрыше и не сможет защитить свой титул.