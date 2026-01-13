Сделка завершена: Фабрицио Романо сообщил, куда переходит Тимо Вернер

Дата публикации: 13-01-2026 12:48

Нападающий клуба "РБ Лейпциг" Тимо Вернер вскоре продолжит свою карьеру в американской МЛС, об этом сообщил известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х, ссылаясь на коллегу Тома Богерта.

"Тимо Вернер - в "Сан-Хосе Эртквейкс", сделка состоялась! Немецкий форвард готов начать новую главу в МЛС. Вернер собирается покинуть "Лейпциг" и подпишет контракт с клубом "Сан-Хосе" в ближайшие дни, после того как сегодня была достигнута устная договоренность между сторонами," - рассказал Романо в своем сообщении.

В нынешнем сезоне за "Лейпциг" Тимо Вернер успел провести три матча, однако результативными действиями отметиться не сумел. До этого игрок выступал на правах аренды в английском "Тоттенхэме", где за 18 игр прошлого сезона также не смог забить голов и не отдал результативных передач. Несмотря на снижение результативности, интерес к немецкому футболисту в других лигах остаётся высоким и переход в МЛС может стать для него отличным шансом перезапустить карьеру и проявить себя на новом континенте, где опытные игроки из Европы часто становятся лидерами команд.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают Тимо Вернера в 3 миллиона евро.