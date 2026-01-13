Илья Забарный высказался о неожиданном поражении «ПСЖ» в Кубке Франции

Дата публикации: 13-01-2026 12:49

Украинский защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный прокомментировал неожиданное поражение своей команды от «Парижа» (0:1) в 1/16 финала Кубка Франции сезона-2025/2026 и вылет из турнира на такой ранней стадии.

«ПСЖ» всегда ставит перед собой только самые высокие цели, поэтому этот вылет из Кубка - действительно серьёзное разочарование для всех нас. Конечно, такие моменты тяжело переживать, но такая непредсказуемость - неотъемлемая часть футбола. Мы все обязаны тщательно проанализировать свои ошибки, понять, что пошло не так, сделать соответствующие выводы и двигаться дальше, несмотря ни на что.

Сейчас особенно важно восстановить силы, забыть о неудаче и полностью сконцентрироваться на ближайших матчах, ведь впереди ещё длинный сезон и немало важных встреч. Уже в пятницу нам предстоит очередная игра, и каждый из нас должен отдать все силы ради победы. Мы обязательно переключимся на следующий поединок и продолжим упорно работать, стремясь к новым успехам», - отметил Илья Забарный в комментарии для официального сайта клуба.

Напомним, что следующий матч «ПСЖ» в рамках Лиги 1 состоится против «Лилля» 16 февраля.