18:29 ()
Свернуть список

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с новым главным тренером

Дата публикации: 13-01-2026 12:51

 

«Манчестер Юнайтед» достиг принципиальной договорённости с Майклом Кэрриком о назначении его на пост главного тренера первой команды. Об этом стало известно из сообщения известного инсайдера Давида Орнштейна из The Athletic, размещённого в социальной сети X. По имеющейся информации, Кэррик будет работать с командой до конца текущего сезона. Ожидается, что в ближайшие дни стороны окончательно оформят все детали и официально объявят о подписании контракта.

Напомним, что ранее Майкл Кэррик уже был частью тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» в качестве ассистента главного тренера при Уле-Гуннаре Сульшере. Кроме того, он исполнял обязанности главного тренера после ухода норвежца, уверенно руководя командой в сложный переходный период.

Последним местом работы бывшего полузащитника являлся английский клуб «Мидлсбро». Кэррик возглавлял эту команду в течение нескольких сезонов и покинул её летом 2025 года. Теперь ему предстоит новый вызов - вывести «красных дьяволов» на достойные позиции и принести успех болельщикам знаменитого клуба.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close