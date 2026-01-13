«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с новым главным тренером

Дата публикации: 13-01-2026 12:51

«Манчестер Юнайтед» достиг принципиальной договорённости с Майклом Кэрриком о назначении его на пост главного тренера первой команды. Об этом стало известно из сообщения известного инсайдера Давида Орнштейна из The Athletic, размещённого в социальной сети X. По имеющейся информации, Кэррик будет работать с командой до конца текущего сезона. Ожидается, что в ближайшие дни стороны окончательно оформят все детали и официально объявят о подписании контракта.

Напомним, что ранее Майкл Кэррик уже был частью тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» в качестве ассистента главного тренера при Уле-Гуннаре Сульшере. Кроме того, он исполнял обязанности главного тренера после ухода норвежца, уверенно руководя командой в сложный переходный период.

Последним местом работы бывшего полузащитника являлся английский клуб «Мидлсбро». Кэррик возглавлял эту команду в течение нескольких сезонов и покинул её летом 2025 года. Теперь ему предстоит новый вызов - вывести «красных дьяволов» на достойные позиции и принести успех болельщикам знаменитого клуба.