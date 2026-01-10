Стамбульский клуб из числа грандов вступил в переговоры по футболисту "Лацио"

Дата публикации: 13-01-2026 12:53

Левый защитник итальянского футбольного клуба Лацио, Нуну Тавареш, может покинуть команду в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как информируют турецкие СМИ, самое серьезное предложение по португальскому футболисту, который не входит в планы главного тренера Маурицио Сарри и ищет новый клуб, поступило от стамбульского Бешикташа. Представители Бешикташа близки к соглашению с Лацио, однако стороны пока не достигли компромисса по ключевому условию — обязательному выкупу игрока за 10 миллионов евро (около 20 миллионов манатов).

Ранее сообщалось о возможной договоренности Тавареша с саудовским клубом Аль-Иттихад, возглавляемым Сержиу Консейсау, однако на данный момент этот вариант утратил приоритет и отошел на второй план. Если португалец всё же покинет Лацио, клуб намерен усилить левый фланг обороны за счет трансфера защитника испанского Вильярреала, Альфонсо Педрасы.

Таким образом, ситуация вокруг Нуну Тавареша продолжает развиваться, и его вероятный уход станет заметным изменением в текущем составе Лацио. Клуб стремится найти замену качественного уровня, чтобы не ослабить оборонительные позиции в сезоне.