Испанские тренеры не могут продержаться в "Реале" дольше одного сезона на протяжении 23 лет
За последние 23 года ни один испанский тренер не смог отработать в мадридском клубе Реал хотя бы один полный сезон на посту главного тренера первой команды.
Все назначения специалистов из Испании в этот период носили характер краткосрочных проектов. Хаби Алонсо руководил командой примерно 7,5 месяца, Хулен Лопетеги был главным тренером на протяжении 4,5 месяцев, Рафаэль Бенитес – около семи месяцев, Хуанде Рамос – шесть месяцев, Хосе Антонио Камачо проработал всего два месяца, а Мариано Гарсия Ремон оставался у руля команды около трех месяцев.
Эта статистика наглядно показывает, насколько сложна работа для испанских специалистов в мадридском Реале. Тренерские кадровые перестановки здесь традиционно тесно связаны с результатами команды и состоянием внутренней стабильности клуба. Каждый ход руководства тщательно анализируется, а ожидания от тренера крайне высоки.
Таким образом, руководство Реала зачастую предпочитает не давать долгосрочные контракты местным экспертам, предпочитая прибегать к услугам иностранных специалистов или же быстро менять тренеров в попытке найти оптимальную формулу успеха. Это подчеркивает давление, которое сопровождает работу любого наставника в таком гранде мирового футбола, как мадридский Реал.