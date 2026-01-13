Арбелоа прокомментировал проблему завышенного эго у игроков «Реала»

Дата публикации: 13-01-2026 23:26

Новый главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о предстоящей работе с игроками команды, обладающими высоким эго. Он отметил, что этот вопрос не вызывает у него особых опасений, ведь коллектив состоит из прекрасных футболистов, которые, по его словам, все являются отличными ребятами и крайне мотивированы на победу.

- Меня это не сильно беспокоит. В нашей команде собрались отличные футболисты, и все они действительно хорошие люди. Нет никого, кто был бы более заинтересован в завоевании титулов, чем сами игроки. Я сказал им, что самое лучшее время в моей жизни я провел в «Реале», и сейчас они должны получить возможность насладиться этим временем так же, как и я. Видно, что они очень требовательны к себе и имеют огромное желание совершенствоваться. Первые впечатления от работы с командой у меня исключительно положительные, - отметил Арбелоа в интервью AS.

Напомним, что о назначении Арбелоа на пост главного тренера мадридского клуба было официально объявлено в понедельник, 12 января. Испанский наставник сменил на этом посту Хаби Алонсо, который возглавлял «Реал» с лета 2025 года. Ожидается, что под руководством Арбелоа команда продолжит борьбу за новые трофеи и порадует болельщиков красивой игрой.