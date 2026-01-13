«Я думал, что пришёл тренировать взрослых, а не детсад!» - Марка передаёт слова Алонсо футболистам «Реала»

Дата публикации: 13-01-2026 23:27

На одной из последних тренировок в ноябре прошлого года экс-главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо сильно рассердился на своих подопечных. По данным Marca, в разгар эмоционального разговора с футболистами он выкрикнул: «Я не знал, что пришёл тренировать детский сад!» Эти слова стали reakcией на поведение игроков, которые, по мнению испанского специалиста, не выполняли его установки и игнорировали тактические указания.

Источник отмечает, что Алонсо был крайне раздражён не только отсутствием дисциплины, но и тем, как футболисты выражали недовольство его требованиями. Недостаток профессионального отношения и проявления уважения к тренеру вызывали у Хаби всё больше разочарования. Именно с момента этой фразы в коллективе атмосфера начала быстро меняться, а у руководства «Реала» появились сомнения относительно будущего Алонсо в клубе.

Напомним, что Хаби Алонсо занимал пост главного тренера мадридского гранда с лета прошлого года. Уже в понедельник, 12 января, «Королевский клуб» официально сообщил о завершении сотрудничества с испанцем, поблагодарив его за проделанную работу и пожелав успехов в дальнейшей карьере.