«Барселона» снова подтвердила аренду Жоау Канселу

Дата публикации: 13-01-2026 23:28

«Барселона» вновь официально сообщила в своих социальных сетях об аренде крайнего защитника Жоау Канселу, который перешёл из «Аль-Хиляля». Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона, что подтвердили в испанском клубе.

Ранее в этот же день каталонцы уже объявляли о подписании Канселу, однако вскоре после публикации вся информация о трансфере была удалена с официального сайта и социальных платформ клуба. Причиной послужило отсутствие необходимого документа, который нужно было предоставить саудовскому клубу для доведения сделки до логического завершения, как сообщали СМИ.

Жоау Канселу уже выступал за «Барселону» в сезоне 2023-2024 годов. За это время португальский защитник провёл 42 матча во всех турнирах, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал пять результативных передач, помогая команде на обоих флангах обороны. По информации издания Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет около 10 миллионов евро, что делает Канселу ценным активом для клуба.

Возвращение игрока должно укрепить позиции «Барселоны» в борьбе за титулы в оставшейся части сезона. Канселу уже зарекомендовал себя как один из ключевых футболистов на своей позиции и способен внести значительный вклад в успехи команды благодаря своему опыту и универсализму.