«Фенербахче» сделал официальный запрос по Н’Голо Канте

Дата публикации: 13-01-2026 23:29

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" официально обратился с предложением к 34-летнему опорному полузащитнику Н'Голо Канте, который в настоящее время защищает цвета саудовского "Аль-Иттихада". По информации, предоставленной изданием talkSPORT, футболист открыт для переговоров и готов рассмотреть вариант с переходом в турецкий коллектив. До этого Канте уже имел опыт выступления в ведущих клубах Европы и Саудовской Аравии, что делает его ценным приобретением для любого клуба.

В 2023 году Н'Голо Канте заключил соглашение с "Аль-Иттихадом", перейдя туда на правах свободного агента после долгих лет, проведённых в английском "Челси". За время своего пребывания в составе саудовской команды полузащитник принял участие в 100 официальных матчах, отличившись девятью забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Его действующий контракт с "Аль-Иттихадом" истекает уже этим летом, поэтому переход в другой клуб может произойти на свободной основе. По данным сервиса Transfermarkt, рыночная стоимость Канте оценивается примерно в 4,5 миллиона евро. Такой игрок, обладающий опытом выступлений на высшем уровне, способен значительно усилить центр поля любой команды, в том числе и "Фенербахче".