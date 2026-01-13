ПСЖ ведет переговоры об аренде нападающего «Тоттенхэма» Матиса Теля

Дата публикации: 13-01-2026 23:31

Футбольный клуб «Париж» проявляет заинтересованность в аренде нападающего лондонского «Тоттенхэма» Матиса Теля. Об этом информирует Sky Sport Germany.

Как сообщает источник, главным преимуществом возможного перехода станет предоставление Телю роли центрального нападающего - именно на этой позиции игрок больше всего хочет выступать. В составе «Тоттенхэма» Матис зачастую вынужден занимать другие позиции, а также получает меньше игрового времени, что вызывает у него неудовлетворенность своей ролью и перспективами развития в клубе. По имеющейся информации, руководство английского клуба пока что отвергает все заявки по Телю, намереваясь сохранить форварда до истечения контракта, который подписан до 2031 года. Лондонцы считают футболиста перспективным и продолжают рассчитывать на него в будущем.

В текущем сезоне во всех турнирах Матис Тель провел 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами. Нападающий присоединился к «Тоттенхэму» в феврале 2025 года, а уже летом того же года лондонцы выкупили его права у мюнхенской «Баварии» за 35 миллионов евро. На данный момент дальнейшая судьба игрока остается неопределённой - переговоры между клубами продолжаются, и многое будет зависеть от позиции самого футболиста и стратегии «Тоттенхэма».