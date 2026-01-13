Майкл Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» до окончания сезона

Дата публикации: 13-01-2026 23:32

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о назначении Майкла Кэррика на должность главного тренера команды до завершения текущего сезона. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте клуба.

5 января «красные дьяволы» объявили, что португальский специалист Рубен Аморим покидает свой пост. Напомним, Аморим возглавлял манкунианцев с 11 ноября 2024 года, за это время добился определённых успехов, но руководство клуба приняло решение о смене тренера спустя чуть более года сотрудничества - до 5 января 2026 года.

Майкл Кэррик - известный в прошлом полузащитник, провёл за «Манчестер Юнайтед» более десяти лет. С 2006 по 2018 год он выходил на поле в 464 матчах и отметился 24 голами и 35 ассистами во всех турнирах, сделав значительный вклад в успехи команды. После завершения игровой карьеры Кэррик начал заниматься тренерской деятельностью - он работал в штабе «Манчестер Юнайтед», а затем был назначен главным тренером «Мидлсбро», где проявил себя как перспективный специалист.

На данный момент по итогам 21 тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Руководство клуба выражает уверенность, что с приходом Кэррика команда сможет улучшить свои результаты и побороться за более высокие позиции в чемпионате.