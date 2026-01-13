Артём Дзюба заявил о готовности вновь выступать за сборную России

Дата публикации: 13-01-2026 23:34

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил о своей готовности вновь защищать цвета сборной России. В недавнем интервью он подчеркнул, что его возвращение возможно только при условии, если он действительно будет достоин вызова и не будет уступать своим конкурентам на поле.

- Вы готовы снова сыграть за сборную, если Кержакову засчитают гол в ворота сборной Германии в 2005 году?

- Если я окажусь достоин вызова в национальную команду и буду показывать результат не хуже других форвардов. Считаю, что первую половину текущего сезона в РПЛ я не уступал никому из российских нападающих. Если и дальше буду демонстрировать такую же хорошую игру, то почему нет, я готов снова присоединиться к сборной, - рассказал Дзюба в интервью корреспонденту «Чемпионата» Николаю Баранову.

Ранее стало известно, что ФИФА рассматривает возможность изменить авторство гола, который был забит в контрольном матче сборной России против Германии (2:2) в 2005 году. Если гол Андрея Аршавина будет официально переписан на Александра Кержакова, то оба форварда - Кержаков и Дзюба - сравняются по количеству голов за национальную команду, имея по 31 результативному удару. Этот факт может внести новую интригу в историю российских бомбардиров и повлиять на статистику легендарных нападающих страны.