Раскрыта причина, почему «МЮ» выбрал Кэррика на пост тренера вместо Сульшера

Дата публикации: 13-01-2026 23:35

«Манчестер Юнайтед» решил не назначать Уле-Гуннара Сульшера на должность главного тренера команды, так как норвежский специалист рассматривал эту работу как долгосрочный проект. Сульшер планировал провести серьёзную перестройку состава, на которую потребовалось бы несколько лет, однако руководство клуба не готово было к столь масштабным изменениям в текущий момент. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Давид Орнштейн в эфире Sky Sports.

По сведениям источника, Майкл Кэррик дал согласие возглавить «Манчестер Юнайтед» только до завершения нынешнего сезона. Такой вариант устроил руководство гораздо больше, так как клуб находится в поиске кандидата на долгосрочное руководство командой и сейчас хотел бы обойтись временным наставником.

Орнштейн отметил, что Сульшер для руководства «красных дьяволов» ассоциируется с прошлым и его возвращение могло бы быть воспринято как шаг назад, тогда как назначение Кэррика не вызывает подобных сомнений. Очевидно, ветерана клуба рассматривают как компромиссное решение на переходный период.

Официально о назначении Майкла Кэррика было объявлено во вторник, 13 января. Напомним, что Уле-Гуннар Сульшер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год и за это время запомнился болельщикам множеством ярких матчей.