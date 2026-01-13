Тарас Михавко рассказал о причинах подписания контракта с киевским «Динамо»

Дата публикации: 13-01-2026 23:37

Центральный защитник команды «Динамо» Тарас Михавко недавно рассказал о своих чувствах и мыслях после того, как подписал новый контракт с клубом «бело-синих».

— Начнём с классического вопроса: какие чувства у тебя вызвало продление соглашения и что для тебя означает продолжение работы с «Динамо»?

— Конечно, у меня исключительно положительные эмоции. Для меня большая радость и честь остаться в такой авторитетной команде, как «Динамо» Киев. Я искренне благодарен руководству за доверие и предоставленную возможность продолжать выступать здесь. Сейчас я чувствую только оптимизм и искреннее удовольствие от такого решения.

— Были ли какие-то трудности во время переговоров о новом контракте или всё прошло быстро и гладко?

— Нет, никаких сложных моментов не было. В период отпуска я полностью отдыхал и не думал об этом. После возвращения мы быстро обсудили все детали, достигли договорённостей и подписали контракт. Никаких недопониманий или задержек не возникло — всё прошло очень спокойно.

— За время пребывания в «Динамо» ты уже стал чемпионом Украины. Скорее всего, не стоит спрашивать о целях на ближайшие сезоны — они, вероятно, самые амбициозные?

— Безусловно. Цели — только самые высокие. Хочется побеждать, завоёвывать трофеи, становиться чемпионами. Для такого клуба, как «Динамо» Киев, стремиться к победам — это естественный стандарт и основное ориентирование.

— Ты присоединился к «Динамо» в 2023 году ещё очень молодым футболистом. Что для тебя было самым значимым в прогрессе за это время?

— Думаю, ключевым стал не только футбольный прогресс, но и взросление как личности. Переход из юношеского футбола в взрослый всегда сложен. Сейчас я чувствую себя более уверенно и увереннее психологически. В 19 лет давление за игру в главной команде сильное, особенно в таком клубе, как «Динамо» Киев. Уверенность и устойчивость стали для меня важными аспектами роста.

— С тех пор как пришёл в «Динамо», тебя регулярно включают в различные рейтинги: лучших молодых игроков, перспективных защитников мира. Что для тебя значит такое признание?

— Это, конечно, приятно слышать и видеть. Однако я редко уделяю этим рейтингам много внимания. Я считаю, что нужно больше сосредотачиваться на развитии и постоянной работе над собой. В футболе важны командные достижения и конкретные результаты, а не только индивидуальные оценки.

— На какие стороны своей игры ты обращаешь особое внимание и над чем планируешь работать активнее всего?

— В первую очередь — над ответственностью. С годами приходит опыт, и важно учиться на ошибках — и прошлых, и будущих. Нужно постоянно совершенствоваться и прогрессировать. Именно на этом этапе своего развития я делаю акцент на рост внутренней дисциплины и понимании игрового процесса.

— Насколько поддержка тренерского штаба повлияла на решение продлить контракт с «Динамо»?

— Очень многое зависит от атмосферы в команде. Лично мне комфортно работать с тренерами и получать от них доверие. В «Динамо» предлагают условия, от которых сложно отказаться. Чувствую поддержку со стороны всего штаба, и это стало одним из важных факторов для трагательного решения остаться.

— Ты ожидал, что так быстро, начиная с момента прихода в «Динамо», сумеешь стать одним из ключевых игроков основного состава?

— Честно говоря, такого стремительного развития я не планировал, хотя это и была моя мечта. Я благодарен судьбе и тренерам, в частности Александру Владимировичу Шовковскому, который доверил мне сыграть, включил меня в состав на сборы и поддерживал с самого начала. Это помогло сделать значительный шаг вперёд. Поддержка партнёров и тренерского штаба тоже оказалась очень важной. Для меня это большая честь и стимул продолжать расти.

— В завершение, что ты можешь пообещать болельщикам «Динамо» после подписания нового контракта — и от себя лично, и от всей команды?

— Обещаю, что мы всегда будем выкладываться на поле по максимуму и постараемся радовать фанатов яркими победами. Мы отлично понимаем, какой вес и ответственность несёт игра за «Динамо». Для нас результат — только выигрыш, и мы будем делать всё возможное, чтобы оправдать ожидания болельщиков и добиться лишь положительных результатов.

Тарас Михавко продолжит развиваться как футболист и вносить вклад в успехи своего клуба, демонстрируя преданность и профессионализм, которые так ценят в «Динамо».