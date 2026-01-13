01:32 ()
Бывший капитан «Шахтера» может перейти в клуб Саудовской Аравии

Дата публикации: 13-01-2026 23:39

 

Бразильский вингер Дуглас Коста оказался в центре внимания дубайского клуба «Аль-Иттифак». Об этом сообщает известный спортивный журналист Николо Скира.

По данным источника, команда, выступающая во втором по силе дивизионе Саудовской Аравии, проявляет серьезный интерес к подписанию контракта с 34-летним футболистом, ранее выступавшим за донецкий «Шахтер».

На данный момент Дуглас Коста является свободным агентом — он не имеет клубной принадлежности с сентября 2025 года. Последним клубом, за который он выступал, стал австралийский «Сидней». В сезоне 2024/25 он провёл 25 матчей, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

Коста известен своим мастерством на фланге, умением быстро идти в обход соперников и качественно раздавать передачи партнёрам. Его опыт выступлений в топ-чемпионатах Европы и Южной Америки, а также успешная игра в национальных лигах делают его привлекательной кандидатурой для многих клубов. Если соглашение с «Аль-Иттифаком» состоится, это станет очередным этапом в карьере бразильского футболиста, который продолжит демонстрировать своё мастерство в новом чемпионате.

